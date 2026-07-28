CEDEAO–AES : Bassirou Diomaye Faye à Bamako pour relancer le dialogue

Près de deux semaines après son élection à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame, ce mardi 28 juillet 2026, une tournée diplomatique dans la sous-région. Première étape de ce déplacement : Bamako, où il doit s’entretenir avec le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, sur l’avenir des relations entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel (AES).

Selon la présidence sénégalaise, le chef de l’État est attendu dans la capitale malienne pour une visite de travail. Il s’agit de son premier déplacement officiel depuis son accession à la tête de l’organisation ouest-africaine, le 19 juillet dernier.

Cette visite intervient dans un contexte de recomposition des équilibres régionaux, marqué par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO et la création de la Confédération des États du Sahel. À Bamako, Bassirou Diomaye Faye portera la double casquette de président du Sénégal et de président en exercice de la CEDEAO.

Au cœur des échanges avec le général Assimi Goïta figurera la relance du dialogue entre les deux blocs, alors que la CEDEAO et l’AES tentent de préserver des mécanismes de coopération sur des dossiers d’intérêt commun, malgré leur séparation institutionnelle.

Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement quitté la CEDEAO, accusant l’organisation de s’être éloignée des aspirations de leurs peuples et dénonçant son mode de fonctionnement.

Afin de maintenir un canal de discussion, la CEDEAO a désigné, en mars dernier, l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté comme négociateur en chef auprès des pays de l’AES. À ce stade, les pourparlers engagés n’ont toutefois pas permis d’aboutir à un accord sur les modalités des futures relations entre les deux organisations.