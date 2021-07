Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a à travers une sortie médiatique accusé Alpha Condé de vouloir infiltrer son parti. Une sortie qui ne laisse pas indifférente la porte-parole du parti au pouvoir. Joint au téléphone, Domani Doré dit ne pas être surprise de ces propos de Cellou Dalein.

«Je ne suis pas étonnée. Mais cela me désole de constater que Cellou Dalein Diallo ne s’est pas encore inscrit dans une logique d’union sacrée. Autour de la nécessité qu’on combatte l’essentiel aujourd’hui qui est la pandémie du Covid19, afin que les Guinéens vivent de la prospérité que nous sommes en train de partager aujourd’hui», affirme-t-elle.

Poursuivant, Domani Doré pense que le président de l’UFDG devrait plutôt s’intéresser à l’amélioration des conditions de vie des Guinéens.

«Quand on est en perte de vitesse, il faut bien s’occuper en faisant des annonces. Mais nous sommes convaincus qu’une large majorité de l’opposition et surtout des militants de l’UFDG sont convaincus qu’on doit donner du sens au cadre permanent de dialogue social qui ne se veut plus politique. Mais qui permet à chacun d’aller parler de ce que devrait être l’essence d’un parti politique. C’est-à-dire s’intéresser à la vie des Guinéens et à l’amélioration des conditions de vie des Guinéens » a laissé entendre la députée.

Interrogée sur la reprise annoncée, des manifestations après la fin des examens nationaux, l’ancienne ministre pense qu’il est temps de passer à autre chose.