L’association Women In Mining Guinée a organisé ce vendredi 28 juin 2024, la deuxième édition de WOMINES.

Sous le thème : “Comment favoriser une meilleure implication des femmes dans le secteur minier en Guinée”, cette célébration en différé de la Journée Internationale des Femmes dans l’Industrie Minière a rassemblé des acteurs clés du secteur minier, des responsables gouvernementaux et des experts internationaux pour discuter des stratégies visant à promouvoir l’inclusion des femmes dans ce domaine crucial pour l’économie guinéenne.

Aissata Beavogui, présidente de l’association WOMINES, a souligné l’importance de cette initiative dans son discours d’ouverture. « Il est dans l’intérêt de tous de veiller à ce que les femmes aient accès à un avenir prometteur, et la seule façon d’y parvenir est de leur offrir les outils et les compétences dont elles ont besoin pour réussir », a-t-elle déclaré.

Aissata Beavogui a insisté sur la nécessité d’élargir l’accès à l’emploi, de stimuler l’économie et de garantir un développement durable à long terme.

Elle a également appelé le secteur privé à établir des partenariats avec des organisations comme WOMINES et à encourager les femmes à travailler dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Cela, selon elle, améliorerait leur accès à l’éducation financière et professionnelle et favoriserait la constitution de réseaux de talents indispensables à la construction d’un avenir plus inclusif pour les entreprises guinéennes.

« En améliorant l’accès des femmes à l’emploi, nous pourrons renforcer les compétences de la main-d’œuvre guinéenne, développer les entreprises locales et procurer des avantages économiques et sociaux tangibles au peuple guinéen », a-t-elle ajoutée.

Durant cette activité, Dre Djaka Sidibé, ministre du Commerce et des PME, a animé un panel sur le leadership féminin et le rôle des politiques publiques dans le soutien aux femmes dans le secteur minier.

« C’était une belle occasion d’encourager les jeunes filles et femmes à entrer dans ce domaine souvent dominé par les hommes. Il est de notre responsabilité de déconstruire les stéréotypes », a-t-elle affirmé.

L’ancienne directrice de l’institut des mines et géologie de Boké a appelé à des mesures concrètes pour soutenir l’inclusion des femmes et à l’adoption de politiques publiques favorables.

Venu spécialement soutenir cette initiative de l’ONG Women In Mining Aminata Touré, ancienne Première ministre sénégalaise, a plaidé pour l’ouverture de centres spécialisés et la mise en place de formations dans les lycées pour préparer les jeunes filles à des carrières dans le secteur minier.

« La Guinée est un très grand producteur de minerais et l’économie est fortement adossée à ces ressources. Il est donc crucial que les femmes soient représentées dans ce secteur. Le management de ces entreprises doit accueillir ces femmes et créer un répertoire des expertises existantes, car beaucoup de femmes sont déjà spécialistes dans ce domaine », a-t-elle conclu.

Cette deuxième édition de WOMINES marque un pas important vers l’égalité des sexes dans le secteur minier en Guinée. Elle a permis de mettre en lumière les défis à relever et les opportunités à saisir pour une meilleure inclusion des femmes, tout en soulignant l’importance de l’engagement collectif pour un avenir plus équitable et prospère.