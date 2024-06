Après plus de trois ans de silence, la Radio parlementaire reprend ses programmes ce vendredi 28 juin 2024. Ce média institutionnel est le fruit des efforts du Président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA qui a fait de la redevabilité, de la transparence et de l’inclusivité, sa marque de gouvernance, dans les actions de l’institution parlementaire de la Transition. La relance de cette Radio a été rendue possible grâce à l’accompagnement technique et financier de l’Union européenne.

Pour son émission inaugurale ce 28 juin, la radio a accueilli trois invités prestiges. Il s’agit du Président du CNT, Dr Dansa KOUROUMA, de l’Ambassadrice de l’Union européenne en Guinée, son Excellence Jolita PONS et le Coordinateur du projet PARD-Guinée, M. Tommaso CAPRIOGLIO.

Faut-il préciser que l’objectif global visé par la Radio parlementaire est de rendre visibles et lisibles les activités du Parlement.

À travers une grille adaptée au contexte de la Transition, il est donc question de servir de principal vecteur d’informations et d’échanges entre les Honorables Conseillers nationaux et le Peuple de Guinée, de promouvoir le rôle du Conseiller national et la mission du Parlement de la Transition, de vulgariser les textes de lois et de contribuer à l’éducation des populations à la citoyenneté.

Cette Radio institutionnelle vise également à permettre à ses auditeurs, notamment les jeunes, de cerner davantage les droits et devoirs du citoyen, le rôle et les responsabilités des institutions républicaines ainsi que le symbole de l’État.