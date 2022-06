Le colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination des hauts cadres au ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, dans la soirée de ce mardi 28 juin 2022.

Ce sont au total huit cadres cadres (hommes et de femmes), qui ont bénéficié de la confiance du colonel Mamadi Doumbouya, pour occuper les différentes directions régionales de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables.

Ci-dessous, les prénoms et noms des personnes ayant bénéficié de ce décret:

1/ Mme Sara Condé, assistante sociale, précédemment directrice générale adjointe du fonds d’indulgence est nommée inspectrice générale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Conakry;

2/ M. Abdoulaye Diallo précédemment chef de la section plaidoyer, partenariat à la direction nationale de l’enfance est nommé inspecteur régional de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Boké;

3/M. Ibrahima Camara, précédemment directeur général adjoint du bureau de stratégie et du développement (BSD) du ministère de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables, est nommé inspecteur régional de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Kindia;

4/ Mme Fatoumata Diakité, précédemment inspectrice régionale par intérim de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Labé est nommée Inspectrice régionale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de la même région;

5/ Mme Fanta Kaba, précédemment assistante sociale est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Faranah;

6/Mme Aminata Bérété, précédemment inspectrice régionale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Kankan, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes dans la même région;

7/ M. Mohamed Mariam Keita, précédemment chef section enfance du ministère de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Kankan, est nommée inspecteur régional de N’Nzérékoré;

8/ Mme Kadiatou Bailo Soumano, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables de Mamou;