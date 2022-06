A travers un décret rendu public ce mardi 28 juin 2022, le président de la transition a annoncé l’annulation de la cession faite à l’imprimerie Patrice Lumumba. Elle revient à nouveau dans le portefeuille de l’État.

«Est et demeure annulée la session faite à l’entreprise nouvelle imprimerie de Kaloum (NIK), du terrain bâti abritant le complexe industriel dénommé Imprimerie Patrice Lumumba, sis à Coleyah, Commune de Matam», a décrété le président de la transition.

Dans le même décret, le colonel Mamadi Doumbouya indique que ledit terrain fait retour dans le portefeuille de l’État quitte et sain de toute dette et charge.

Le ministre Secrétaire général de la présidence de la République et le ministre du commerce de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.