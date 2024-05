Le Premier ministre a dévoilé, ce lundi 27 mai 2024, les ambitions de son gouvernement pour la réforme du système éducatif guinéen.

Selon Bah Oury, l’état actuel du système éducatif guinéen nécessite une transformation profonde pour répondre aux besoins du développement national. En particulier, les zones rurales qui souffrent d’un manque criard de ressources et d’infrastructures éducatives adéquates.

Pour répondre à ces défis, “le gouvernement s’est engagé à renforcer le système d’éducation et d’enseignement à tous les niveaux. Cependant, il serait important de faire figurer le droit à une éducation gratuite de qualité, pour au moins les 6 premières années de scolarité primaire, comme un droit fondamental dans la constitution en élaboration”, a annoncé le PM devant les conseillers nationale du CNT.

Bah Oury déplore le fait que depuis quelques années, on assiste en Guinée, à un développement incontrôlé des écoles privées. Il annonce que les ministres chargés du secteur œuvrent à un meilleur encadrement du secteur privé de l’éducation au seul bénéfice du citoyen.

“Nous nous engageons à poursuivre la réforme des programmes de formation à tous les niveaux, à élargir l’accès à l’éducation et la formation, à amener les institutions d’enseignement supérieur et de formation à accélérer la collaboration avec le secteur privé pour mieux répondre aux besoins d’innovation de notre société. Il s’agit de mettre en œuvre une démarche d’éducation et de formation capable de favoriser l’insertion professionnelle de nos jeunes, de cultiver plus de civisme et de respect de l’autre pour un meilleur vivre ensemble”.

C’est pourquoi, le gouvernement entend favoriser une éducation de base de qualité, ajoute le Premier ministre.

L’objectif, dira-t-il, est d’aider les enfants et les jeunes à acquérir des connaissances et des compétences techniques dont ils ont besoin pour relever les défis quotidiens et profiter des possibilités économiques et d’apprentissage tout au long de la vie.

D’après le Premier ministre, les allocations budgétaires du sous-secteur de l’enseignement pré-universitaire seront augmentées afin de renforcer les capacités et doter les services en moyens matériels et logistiques.

“Un programme d’appui pour la création de 20 000 emplois est en perspective, ainsi que la construction de plusieurs autres infrastructures dont, huit bibliothèques modernes dans les régions administratives, 18 coins de lecture dans les six communes de Conakry, 46 centres d’alphabétisation, quatre centres de formation continue, quatre lycées technologiques et techniques dans les régions ; ainsi que la construction de quatre grandes universités à Conakry, Kankan, Labé et N’zérékoré”.

Parallèlement à ses efforts, le chef du gouvernement annonce des initiatives pour favoriser l’entrepreneuriat et améliorer l’employabilité, notamment chez les jeunes et les femmes.

Dans ce cadre, il est prévu la création d’une banque d’investissement pour l’entreprenariat des jeunes, le recrutement de plus de vingt mille fonctionnaires et la création d’opportunités d’emplois.

“Ce plan ambitieux est accompagné de mesures de soutien telles que des formations en gestion d’entreprise et l’accès à divers dispositifs de financement. Une nouvelle politique nationale de sécurité et de santé au travail a été élaborée, et le processus de révision du code du travail a été lancé. Le renforcement des contrôles dans les entreprises par l’inspection générale du travail et le dialogue avec les partenaires sociaux continueront à être intensifiés”.

Bah Oury explique également que l’accord pour l’augmentation de la Valeur Monétaire du Point d’Indice (VMPI) à hauteur de 35 % a été signé, avec une mise en œuvre partielle de 20 % depuis janvier 2024.

“Les primes de transport des agents de l’État ont été revalorisées de 44 %. La mise en œuvre du projet FUGAS (Fichier Unique de Gestion Administrative et de Solde) permettra d’assainir le fichier de la fonction publique”.