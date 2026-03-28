Un chauffeur de nationalité guinéenne a été interpellé vendredi 27 mars 2026 par l’Agence libérienne de lutte contre la drogue (LDEA), en possession d’une importante somme d’argent et de substances stupéfiantes.

Dans un communiqué, la LDEA indique que des agents effectuant une fouille de routine au point d’entrée de Bo-Waterside ont arrêté un suspect identifié comme Alpha M. Jalloh, 45 ans, résident de Mamba Point, à Monrovia.

Le ressortissant guinéen a été interpellé alors qu’il transportait deux paquets de Tapentadol Tramadol à bord d’un mini-bus Toyota bleu immatriculé en Guinée (BH-5002), véhicule dont il est propriétaire et exploitant.

« Au cours de la perquisition, les agents ont également découvert une énorme somme d’argent totalisant un million cent quatre-vingt-sept mille dollars américains (1 187 000 dollars américains) dissimulée dans le véhicule. Le Tapentadol Tramadol saisi a une valeur de rue estimée à environ 277,7 $ USD », a révélé l’Agence libérienne.

À la suite de cette découverte, le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.