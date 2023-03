Fodé TOURE, placé sous mandat de dépôt et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour “coups et blessures volontaires et vol”, s’est évadé de la maison centrale de Boké. Par conséquent, le ministre de la Justice et des droits de l’homme a décidé de suspendre deux agents pénitentiaires et ordonné des poursuites judiciaires contre eux pour “complicité”.

« En application des dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d’engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés d’évasion contre Fodé TOURE, placé sous mandat de dépôt, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires et vol et complicité contre B/C Alpha YATTARA, et B/C Youssouf CAMARA, agents pénitentiaires à la maison centrale de Boké», a indiqué Charles Wright.

En sa qualité du directeur de la politique pénale du gouvernement basée sur la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes, Charles Wright souligne que « ce comportement des agents pénitentiaires et du fugitif sont constitutifs des faits présumés d’évasion et de complicité».

Selon le garde des sceaux, il résulte du rapport que les nommés B/C Alpha YATTARA, et B/C Youssouf CAMARA, agents pénitentiaires, avaient la charge de la surveillance de Fodé Touré, qui recevait des soins à l’hôpital régional de Boke. C’est là-bas « par négligence », que les agents susmentionnés,« ont facilité cette évasion ».