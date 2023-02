Un terrain appartenant à l’ambassade de Guinée a été vendu aux enchères à Paris, pour payer les dettes de l’ancien président Alpha Condé qui s’élèvent à plus de 68 millions d’Euros et plus de 193 mille USD d’intérêt, selon un article de nos confrères de Guineenews.org.

Suite au litige qui opposait la Guinée à la société Belge AD Trade, pour le paiement des services de sécurité personnelle d’Alpha Condé, la Cour internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) a rendu son verdict sous le numéro 21390/ MCP/DDA. Le terrain a été mis en vente judiciaire pour honorer l’engagement pris au nom de la Guinée, précise nos confrères.

En janvier 2011 le ministère de la Défense guinéenne avait signé deux contrats au compte de la Présidence. Mais Alpha n’a jamais payé les services rendus par AD Trade dans le cadre des contrats « Léopard » et « Panthère ». Elle décide alors de traduire le pays en justice et obtint gain de cause. Le terrain situé au 9e arrondissement, au cœur de Paris, est vendu pour rembourser la dette et les intérêts de la société qui équivalent à 68 933 993, 55 Euros et 193 852, 43 USD.