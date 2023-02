Dans une interview accordée à Guinee360.com, l’ancienne députée et membre du Bureau politique national de l’Ufdg aborde les sujets brûlant de l’actualité sociopolitique de la création des Forces vives à la manifestation du 9 mars en passant par le dialogue. Mariama Tata Bah règle fustige aussi l’attitude de l’ancien président, Alpha Condé qui, depuis la Turquie, appelle à chasser le Cnrd dirigé par colonel Mamadi Doumbouya. Mme Bah persiste et signe que le combat de son parti c’est « porter Cellou Dalein Diallo au pouvoir ». Interview !

Guinee60.com : Qu’est-ce qui a motivé la création des forces vives ?

Mariama Tâta Bah : Moi, je pense que la création des Forces vives est liée au comportement du Cnrd. On ne pouvait pas imaginer des gens sur lesquels les Guinéens avaient porté espoir pouvaient nous surprendre aussi négativement. Le Cnrd a déçu tout Guinéen conscient après tout ce qu’Alpha Condé avait fait dans ce pays. Le 5 septembre 2021, on avait cru avoir la solution pour panser toutes les plaies d’Alpha Condé, malheureusement c’est le contraire que le Guinéen lambda est en train de vivre aujourd’hui. Alors, il y a une force vive qui pourrait, au moins, barrer la route à ces gens-là. Il faut qu’elle soit mise en place pour que le Guinéen retrouve sa santé.

Beaucoup de gens se demandent l’opportunité du rapprochement entre l’Anad et Alpha Condé. Ne craignez-vous pas d’être manipulés par l’ancien président ?

Est-ce que l’ancien président a cette capacité de manipuler l’Ufdg et ses alliés ? Quand alpha était au pouvoir quels sont les partis politiques qui lui ont tenu tête ? Quels sont les gens qui ont refusé d’être corrompus, d’avoir peur, si ce n’est que l’UFDG et ses alliés ? Vous savez le Guinéen est très fort en manipulation, personne ne pourra changer notre objectif celui de mener Elhaj Cellou Dalein Diallo dans le fauteuil présidentiel. Ce qu’Alpha Condé n’avait pas pu lorsqu’il était au pouvoir, quand il était vraiment le vrai homme fort de ce pays c’est maintenant qu’il peut le faire ? Non seulement, il est âgé et il n’a plus le pouvoir, ce sont des histoires. Et puis, il n’y a pas de rapprochement entre Alpha Condé et l’UFDG. Plutôt nous avons un seul et unique objectif. Il ne faut pas qu’ils confondent Alpha Condé au RPG. Ce n’est pas seulement Alpha Condé qui est au RPG. Ce n’est pas seulement Elhaj Cellou Dalein qui est à l’Ufdg. Ce qui est clair, Alpha Condé est parti et c’en est fini pour lui politiquement qu’il le veuille ou pas. Il va partir avec tout ce qu’il a fait pendant les onze ans de son règne. Les Guinéens ne sont pas dupes pour encore continuer à soutenir aveuglement ce vieux. Ils n’ont qu’à spéculer comme ils veulent. Nous notre objectif c’est comment mener Cellou Dalein au Sékoutoureyah.

Depuis la Turquie Alpha appelle à chasser la junte dirigée par Mamadi Doumbouya. Qu’en pensez-vous ?

Cela n’engage que lui. C’est lui qui sait s’il viendra les chasser de lui-même ou bien il dira à ses militants de chasser cette junte au pouvoir. Nous, ce n’est pas l’objectif de l’Ufdg. Nous, nous cherchons à mener Elhaj Cellou Dalein à Sékoutoureyah, mais par la voie légale. S’il peut chasser cette junte, il n’a qu’à revenir au pays. Il ne faut pas qu’il reste dans la capitale turque là-bas et dire il faut chasser tel ou tel. Mais qui va écouter Alpha ? Ce seulement ses militants. Et on connaît ses militants. En tout cas, ce n’est pas l’esprit de l’Ufdg. Nous, nous voulons le pouvoir, mais légalement.

Le Premier ministre a annoncé la réouverture du dialogue. Allez-vous participer ?

Tout dépendra de la décision qui sera prise au niveau de l’Anad. Une seule personne ne peut pas décider s’il faut aller. Il faut qu’il y ait une décision commune après la rencontre des responsables de l’Anad. Peut-être on ira ; peut-être aussi on n’ira pas. Tout dépendra de la décision finale qui sera prise au sein de l’Anad. Je ne suis pas à Conakry bientôt 24h. Certainement, les gens se sont concertés. Mais, je ne sais pas et je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux pas dire oui ou non. Ce qui est clair, une seule personne ne peut pas prendre une décision. C’est l’Anad qui va décider de son sort.

D’aucuns estiment que les manifestations vont retarder le déroulement du chronogramme de 24 mois de la transition. Qu’en pensez-vous ?

Les gens là ne veulent pas travailler. Depuis combien de temps ils sont au pouvoir ? Plus d’une année. Donnez-moi des traces qui prouvent qu’ils veulent vraiment quitter le pouvoir si ce n’est pas par les paroles. Ce n’est pas là le problème, il faut que le Cnrd sache que la façon dont on n’a pas eu peur d’Alpha Condé pour manifester, nous n’aurons pas peur d’eux pour le faire. Légalement, nous le ferons parce que cela Constitution nous autorise.

Si la junte vous demandait de surseoir à la manifestation pour donner une chance au dialogue accepteriez-vous ?

Tout dépendra de ce que l’ANAD décidera. Madame Tâta ne peut pas décider à la place du parti ou bien de l’ANAD. Certes, ça se fera ou bien ça ne se fera pas. Je ne sais pas.

Votre mot de la fin ?

C’est juste demandé aux militants et responsables de l’Ufdg et de l’Anad de rester sereins et vigilants. Que personne ne nous déroute de notre chemin et on ne reculera pas. Nous sommes et nous demeurons toujours les mêmes, Elhaj Cellou Dalein à Sékoutoureyah.