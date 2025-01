Dans un communiqué publié le lundi 27 janvier à Washington, le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a exprimé son admiration pour le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans la promotion de la paix et de la sécurité à l’échelle régionale et internationale. Cette déclaration fait suite à un entretien téléphonique avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc a été mis en avant, soulignant son importance pour la stabilité régionale. Les discussions ont abordé la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages, ainsi que le rôle crucial du Maroc dans l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens.

Marco Rubio a également exprimé le désir des États-Unis de renforcer leur coopération avec le Maroc, notamment dans le cadre des Accords d’Abraham, pour promouvoir les intérêts communs et résoudre les conflits dans la région.

Enfin, les deux parties ont souligné l’importance de développer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, visant à apporter des bénéfices concrets aux deux nations.