La fédération guinéenne de football est dans la dernière ligne droite pour les préparatifs de la CAN Total 2021. La prochaine Coupe d’Afrique des Nations va se tenir en terre camerounaise du 09 janvier au 06 février 2022. Qualifiée pour la phase finale de cette compétition, l’équipe guinéenne devrait quitter Conakry le mardi 28 décembre 2021 pour un stage à Bassam au Rwanda.

Pour bien préparer sa participation à cette édition, l’équipe de Kaba Diawara effectuera un stage à Kigali avant de rallier le Cameroun. Pour le vice-président du Comité de normalisation de la fédération guinéenne de football, toutes les dispositions sont prises afin de permettre à la délégation de quitter ce mardi.

«Nous avons pris les responsabilités de partir du côté de Bassam (Rwanda) pour les préparatifs. Donc on s’est mis directement sur le dossier. Puisque c’est l’un des dossiers prioritaires que nous avons. L’essentiel, il faut qu’ils (joueurs) rallient Conakry avec tout le staff technique. Nous avons un staff technique élargi qui comprend 22 personnes dont 21 sur le terrain et un sera en observation à partir de l’extérieur pour pouvoir donner des avis différents. 22 joueurs (sur 27) sont déjà à Conakry depuis hier soir. Et ils s’apprêtent avec la délégation à partir dans leur camp de base qui se situe à Kigali au Rwanda» souligne Sega Diallo, vice-président du CoNor.

A l’en croire, la délégation de la FEGUIFOOT est confrontée à un problème financier. A quelques heures du départ, la délégation n’a encore reçu aucune notification par rapport à la demande du vol. Une situation qui inquiète plus d’un. Et par la même occasion, la délégation devrait également reçevoir le tricolore national des mains du président de la Transition l’après-midi du 28 décembre. Mais pour Séga Diallo, rien n’est encore clair: «Jusqu’à date nous avons fait de demande notamment d’un vol pour rallier Kigali. Malheureusement pour l’instant nous n’avons pas une situation assez claire. Et on attend pour savoir quel est le programme fixé, à la part à la remise du drapeau qui sera fait par le Colonel Mamadi Doumbouya. Mais nous restons mobilisés pour attendre les instructions de la haute autorité. On attend d’être situés et d’aller recevoir ce drapeau. (…) Je pense que l’objectif d’une compétition, chacun tient avec l’intention de gagner. L’équipe a été mentalement préparée. Donc l’objectif est simple. C’est d’ailleurs les meilleurs résultats possibles. Aujourd’hui au niveau de l’équipe, on a un fait confiance à un entraîneur qui démarre. On est exigeant malgré tout. On exige au minimum en quart de finale. Pour nous au CONOR, ça c’est le minimum. Mais l’objectif qu’on soit à une compétition, c’est d’aller chercher le trophée», a-t-il indiqué ce lundi 27 décembre chez nos confrères de FIM FM.

Pour rappel, la Guinée est logée dans la poule B avec le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi.