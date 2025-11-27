Le collectif d’avocats d’Élie Kamano a vivement réagi, dans un communiqué, aux déclarations du ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, au sujet de l’enlèvement des proches de l’artiste, disparu depuis plus d’une semaine.

Hier mercredi, en marge d’une conférence au siège du porte-parolat du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo avait estimé que la famille de l’artiste devait éviter de mettre en cause les autorités :

« Dire que j’ai perdu mes enfants par un enlèvement, c’est dramatique. Mais lorsque vous indexez le chef de l’État, c’est quand même un peu trop pour justifier votre colère ou votre souffrance. Il faut que chacun comprenne cela », avait-il déclaré.

Les avocats d’Élie Kamano, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, disent avoir pris acte de ces propos tenus le 26 novembre 2025. Ils affirment toutefois que les déclarations du ministre ne répondent en rien à la gravité de la situation.

Selon eux, l’enlèvement des proches de l’artiste « remonte à plus de dix jours » et, depuis, « M. Élie Kamano est toujours sans la moindre nouvelle de ses enfants ». Si des enquêtes ont été annoncées par les autorités, « aucune information précise n’a été fournie pour attester de leur célérité ou même de leur réalité », soulignent-ils.

Ils ajoutent qu’« aucun élément n’a été communiqué sur les personnes ou le groupe susceptibles d’être à l’origine de cet enlèvement, dont le mode opératoire s’apparente à une opération militaire ».

Les avocats rappellent également qu’un gendarme figure parmi les personnes disparues, sans que ce point n’ait été commenté par le gouvernement : « Cela devrait pourtant entraîner une réaction d’autant plus ferme de la part des autorités, s’agissant d’un élément des forces de l’ordre. »

Le collectif critique par ailleurs la « tardiveté » de la réaction d’Ousmane Gaoual Diallo, intervenue uniquement en réponse à une question de journaliste :

« Une prise de parole aussi brève et imprécise ne peut qu’interroger, au vu de l’urgence de la situation », dénoncent-ils.

Selon les avocats, l’intervention du ministre est « en total décalage avec la gravité des faits » et « ne répond ni à l’inquiétude de M. Élie Kamano — avec lequel les autorités n’ont, à ce stade, pris aucun contact — ni aux soupçons pesant sur le régime ».

Ils estiment que le gouvernement s’est contenté de « balayer rapidement » les accusations, sans fournir d’explications convaincantes.

Me Bourdon et Me Brengarth annoncent enfin que « de nouvelles initiatives » seront lancées prochainement afin de faire avancer le dossier et d’obtenir des réponses.