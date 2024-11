Dans un contexte où l’Afrique est confrontée à de nombreux défis en matière de santé publique, une nouvelle institution dédiée à ce domaine crucial a récemment vu le jour à Dakhla au Maroc. Il s’agit de l’Académie africaine de sciences de la santé (African Academy of Health – AAHS) qui est l’œuvre de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des acteurs clés de l’industrie pharmaceutique, a pour ambition de renforcer la coopération Sud-Sud et de former les futurs leaders de la santé en Afrique. Selon la Fondation, l’académie « vise à renforcer la coopération Sud-Sud et à former les futurs leaders de la santé en Afrique ».

L’AAHS, qui dispose d’une capacité d’accueil de 3 000 étudiants, s’engage à mener des activités de recherche, de formation et d’innovation pour faire progresser la santé sur le continent. Selon la Fondation Mohamed VI, l’académie va proposer des programmes pour les chercheurs et professionnels locaux. Le soutien aux projets de recherche sur des maladies endémiques telles que le paludisme et la tuberculose, ainsi que l’organisation de conférences et de séminaires pour diffuser les connaissances et les bonnes pratiques sanitaires à travers l’Afrique, font également partie du programme de l’académie.

Au niveau du continent, l’AAHS devra jouer un rôle crucial dans le renforcement des systèmes de santé, qui font face à de nombreux défis tels que la pénurie de professionnels de santé qualifiés, la faiblesse des infrastructures techniques et l’insuffisance de la recherche.

L’ouverture de cette académie marque un pas important vers la résolution de ces problèmes en fournissant une formation de qualité et en encourageant l’innovation dans le secteur de la santé. Cette initiative est non seulement une réponse aux besoins pressants du continent, mais aussi un modèle de collaboration entre divers acteurs pour un objectif commun : améliorer la santé publique en Afrique.

Avec une vision tournée vers l’avenir et un engagement fort envers la coopération internationale, l’Académie africaine de sciences de la santé de Dakhla représente une lueur d’espoir pour des millions de personnes sur le continent.