C’est le tout premier contact entre le collectif des victimes de Kaporo rails, Kipé 2, Dimesse 2019 et le nouveau ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Après un tête à tête, le collectif a félicité le président du CNRD d’avoir, dit-il, libéré le pays et porté confiance sur Ousmane Gaoual Diallo.

Par la même occasion, les victimes disent avoir rappelé au chef du département de l’Habitat leur déguerpissement sans indemnisation. A en croire le collectif, le ministre Ousmane Gaoual Diallo les a rassurés d’être facilitateur pour une compensation avant de s’engager pour la facilitation de transfert du dossier à la justice.

Ci-dessus communiqué