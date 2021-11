Dans une note rendue publique dans la soirée de ce vendredi 26 novembre, le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation interdit l’usage des téléphones et tout autre objet connecté dans les établissements publics et privés pendant les heures de cours et d’évaluations.

Guillaume Hawing annonce dans cette note que des missions inopinées seront déployées dans tous les établissements publics et privés sur toute l’étendue du territoire national en vue de s’assurer du respect de la présente décision.

