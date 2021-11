Dans un décret lu ce samedi 27 novembre à la RTG, le président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, a nommé plusieurs secrétaires généraux et des chefs de cabinet.

La liste ci-dessous:

1-) Abdoulaye Sékou Keita, précédemment chef de cabinet au ministère des Mines est nommé Secrétaire général du ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures ;

2-) Mohamed Bakayoko, précédemment ingénieur commercial et consultant en logiciel de gestion à BLC conseil est nommé Secrétaire général du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

3-) Mme Fatoumata Baldé Yansané, précédemment Directrice exécutive de la coalition des femmes leaders, est nommée Cheffe de cabinet du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnel;

4-) Mohamed Lamine Sy Savané, précédemment Directeur de général du Centre de promotion et de développement minier (CPM), est nommé Secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie;

5-) Aboubacar Kourouma, précédemment Directeur général du Bureau de stratégie et de développement au ministère des Mines et de la Géologie, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire;

6-) Bamba Oliano, précédemment Directeur national de la promotion du secteur privé et de la compétitivité, est nommé Secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie maritime;

7-) Mme Adèle Camara, précédemment journaliste présentatrice à la Radio télévision guinéenne (RTG), est nommée Cheffe de cabinet du ministère de l’Information et de la Communication.