Football : le congrès électif de la Feguifoot fixé au 27 octobre

La Fédération guinéenne de football (FGF) tiendra son Assemblée générale extraordinaire et élective le mardi 27 octobre 2026 à Conakry. L’annonce a été faite ce lundi 24 août par l’instance dirigeante du football guinéen.

Selon la FGF, cette session est convoquée conformément aux dispositions de l’article 29.8 de ses Statuts. Elle aura pour unique point à l’ordre du jour l’élection du président, des vice-présidents et des membres du Comité exécutif pour un mandat de quatre ans. « Cette session élective est convoquée en application des dispositions de l’article 36.9 des Statuts, à la suite de la vacance de plus de cinquante pour cent (50 %) des postes au sein du Comité exécutif », précise la Fédération.

L’instance assure que le processus électoral sera conduit dans le respect de ses Statuts, du Code électoral et des autres textes réglementaires en vigueur. « Conformément à l’article 60.1 des Statuts, les opérations électorales seront placées sous la supervision de la Commission électorale de la Fédération guinéenne de football, dans le cadre de ses compétences statutaires », ajoute-t-elle.

Les candidats sont invités à déposer leurs dossiers dans les formes, conditions et délais prévus par les textes en vigueur. Les candidatures seront ensuite examinées et validées par les organes électoraux compétents.

Pour la FGF, cette Assemblée générale constitue une étape importante dans le renouvellement des instances dirigeantes et le renforcement de la gouvernance du football guinéen. L’instance invite ainsi l’ensemble des membres de l’Assemblée générale à prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer leur participation effective à cette session.

La Fédération guinéenne de football réaffirme par ailleurs son engagement à garantir un processus électoral « régulier, transparent, inclusif » et conforme à ses textes statutaires et réglementaires.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par plusieurs échéances importantes pour le football guinéen. Le Syli national doit notamment retrouver son public à Conakry, après l’homologation temporaire du stade du 28-Septembre, permettant le retour des matchs à domicile.