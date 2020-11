La petite Kadiatou, âgée de seulement 15 ans a été violée par 6 hommes, à Yembering centre, dans la préfecture de Mali, en Moyenne-Guinée.

C’est un Mamadou Alimou Diallo, oncle de la victime, très abattu que nous avons joint ce vendredi pour nous expliquer le triste sort de cette orpheline.

« C’est aux environs de 15 heures qu’une de ses camarades du voisinage l’a sollicitée pour venir l’aider à laver ses cheveux. Entre-temps, le frère de celle-ci est arrivée avec son groupe d’amis. Un d’entre eux à retirer le téléphone de ma nièce qui a insisté pour le récupérer, c’est ainsi qu’elle l’a poursuivi dernière la maison et c’est là qu’ils l’ont tirer dans la chambre et l’ont violée à tour de rôle. Elle a crié pour demander de l’aide, mais il l’ont emppêchée de crier à l’aide de son foulard pour,étouffer ses cris », raconte-t-il avec remords.

Publicité

Selon les informations, trois présumés violeurs ont été mis aux arrêts 3 et ils seraient en gardés à la gendarmerie. Cependant, l’oncle de la victime reste pessimiste quant à la poursuite du dossier devant la justice.

« Pour l’heure, je n’ai aucune trace des 3 autres. Après l’acte, le maire m’a dit d’envoyer ma nièce à l’hôpital et d’attendre la suite, chose qui ne me rassure pas vraiment, quand on sait que ce genre de dossier n’aboutit pas toujours en faveur des victimes », regrette monsieur Alimou.

« Mais je ferai de mon mieux pour obtenir justice pour ma nièce », a-t-il décidé, précisant que la victime se trouverait en famille, sous un contrôle médical.