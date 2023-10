Cette semaine, Jakob Stausholm, PDG de Rio Tinto, s’est rendu en Guinée pour inspecter de près les progrès récents du projet minier de Simandou ainsi que les infrastructures associées. Au cours de sa visite, il a eu l’occasion de visiter les bureaux de Rio Tinto à Conakry, le site minier de Simandou et le camp de construction de Beyla.

M. Stausholm a exprimé son enthousiasme quant aux avancées du projet en ces termes : “Cette semaine, j’ai eu l’honneur de passer du temps en Guinée, où notre mine de minerai de fer de classe mondiale dans la chaîne de montagnes de Simandou prend rapidement forme. J’ai été impressionné de constater les progrès rapides et visibles réalisés sur la mine, ainsi que sur les infrastructures ferroviaires et portuaires. Même en travaillant à un rythme soutenu, nous respectons des normes ESG rigoureuses, reconnues à l’échelle internationale, avec une construction conçue pour minimiser l’impact sur l’environnement. Ce fut un plaisir de visiter le site des futures infrastructures portuaires et de rencontrer les communautés environnantes du projet, que je tiens à remercier pour leur accueil chaleureux.”

Le projet de Simandou est d’une importance cruciale pour Rio Tinto, car il viendra compléter le portefeuille existant de l’entreprise dans le secteur du minerai de fer. Cela permettra la production d’acier vert à faible émission de carbone, un élément clé de la transition énergétique. En outre, le projet revêt une grande importance pour la Guinée, générant des revenus, créant des emplois et stimulant l’économie pour les générations futures.

La visite de M. Stausholm intervient à un moment où le projet Simandou connaît une accélération significative. Il a noté que plusieurs étapes cruciales ont été franchies au cours des derniers mois, notamment la conclusion d’accords avec des partenaires tels que WCS et le gouvernement guinéen pour le développement de l’infrastructure transguinéenne du projet.

Le projet a également eu un impact transformateur sur l’économie guinéenne, créant déjà des emplois, stimulant l’entrepreneuriat local et formant des talents guinéens. Plus de 3 400 travailleurs ont été mobilisés, dont 80 % sont originaires de la Guinée. La majorité d’entre eux travaillent à la construction du site minier et de la liaison ferroviaire entre Beyla et Kérouané.

Parmi les réalisations notables, on compte, avec le partenariat de CR18, l’achèvement des travaux préparatoires de l’embranchement ferroviaire de 75 km reliant Beyla au futur chemin de fer de la Compagnie du TransGuinéen (CTG) à Kérouané. De plus, la construction de camps a été achevée en seulement six mois, 65 km de route d’accès ont été créés, et 20 % des travaux de défrichement nécessaires à la construction de la voie ferrée ont été réalisés malgré les défis techniques posés par la saison des pluies.

M. Stausholm a souligné le rôle central que Simandou joue pour Rio Tinto, en plus de son importance pour la Guinée et le monde. Le projet Simandou complétera les opérations actuelles de Rio Tinto en Australie et au Canada, renforçant ainsi la position de l’entreprise en tant que leader dans la production de minerai de fer. De plus, Simandou est la plus grande réserve non exploitée de minerai de fer de haute qualité et à faible taux d’impureté connue au monde, ce qui contribuera à réduire l’intensité carbone de la production d’acier par rapport à d’autres minerais du marché.

La visite de M. Stausholm à Simandou témoigne de l’engagement de Rio Tinto envers ce projet majeur et de son impact positif sur la Guinée et la transition vers une production d’acier plus respectueuse de l’environnement à l’échelle mondiale.