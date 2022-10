Francis Haba ( UGDD), Fodé Oussou Fofana, Bano Sow et Cellou Baldé (UFDG), El hadj Mamadou Sylla et Dembo Sylla (UDG) et Bouya Konaté (UDIR), et Diabaty Doré du PRP, tous membres du quatuor, viennent d’être placés sous contrôle judiciaire. Ils doivent se présenter devant le tribunal de première instance de Dixinn, les vendredis de chaque semaine.

Ces acteurs politiques qui avaient soutenu la manifestation du 20 octobre dernier, organisée par le FNDC, étaient tous accusés «d’attroupement interdit, de provocation à des manifestations interdites, de coups et blessures et autres», par le procureur général près le tribunal de première instance de Dixinn.

Après cette décision du tribunal, les susmentionnés sont rentrés chez eux.