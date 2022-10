Étienne Soropgui du mouvement »Nos Valeurs Communes (NVC) » est de nouveau arrivé ce matin à la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN), en compagnie de Diabaty Doré du RPR, qui répond quant à lui à sa première convocation.

Ces membres des coalitions et alliances politiques, sont accusés par le parquet général «d’attroupement interdit, de provocation à des manifestations interdites, de coups et blessures et autres», suite à leur soutien à la manifestation du 20 octobre dernier, organisée par le FNDC.

Pour la journée de ce jeudi 27 octobre, Francis Haba ( UGDD), Fodé Oussou Fofana, Bano Sow et Cellou Baldé (UFDG), El hadj Mamadou Sylla et Dembo Sylla (UDG) et Bouya Konaté (UDIR), devraient aussi répondre. Sauf que ces derniers et leurs avocats, n’ont pas été aperçus dans les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale.

Selon une information, ils seraient transférés devant le tribunal de première instance de Dixinn. Une information qu’un des leaders a démenti, quand il a été joint par notre rédaction.

«Moi je suis chez moi…», a coupé court Elhadj Mamadou Sylla, président de la CORED.