Le Front national pour la défense de la constitution a réagi à la décision de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), de lever définitivement les sanctions qui pesaient sur la Guinée.

Le mouvement accuse l’OIF d’être complice de la junte guinéenne dans la violation des droits de l’homme et dans sa volonté de confisquer le pouvoir.

La coordination du FNDC dit avoir appris avec surprise la décision de l’Organisation Internationale de la Francophonie de lever totalement la suspension de la Guinée qui se justifie par des “avancées” constatées dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel et le respect des droits et libertés en Guinée.

“Alors que la transition est censée prendre fin le 31 décembre 2024, aucun calendrier électoral n’a encore été publié à trois mois de l’échéance prévue. Sur la question des droits et libertés, la réalité sur le terrain est tout autre : la junte a supprimé le droit de manifester pour les citoyens opposés à sa gestion de la transition”, regrette la coordination du FNDC, qui déplore plus de 60 cas de morts sous le régime du CNRD, des arrestations des leaders de la société civile et la fermeture des médias.

“Plus de 60 manifestants, dont des enfants âgés de moins de 18 ans, ont été tués. Des acteurs de la société civile tels que Oumar Sylla, Foniké Mengué et Billo Bah, Coordinateur et responsable de mobilisation du FNDC, sont enlevés et séquestrés par la junte près de trois mois sans aucune nouvelle. De plus, des officiers militaires ont été assassinés, et des médias fermés sans que l’OIF n’exprime la moindre condamnation ou regret pour ces graves violations des droits humains”, ajoute le front.

Face à cette situation, le FNDC exprime son regret de constater que l’OIF semble cautionner les graves atteintes aux droits et libertés en Guinée, y compris les “enlèvements” et “assassinats” de civils et militaires par le CNRD, ainsi que l’interdiction des manifestations.

C’est pourquoi, dans sa déclaration, le FNDC accuse l’Organisation internationale de la francophonie d’être complice du CNRD dans la violation des droits de l’homme ainsi que dans sa volonté de confiscation du pouvoir et appelle le peuple de Guinée à plus de détermination.

“La Coordination nationale du FNDC au nom de la société civile guinéenne et des citoyennes pro-démocraties, condamne fermement la complicité de l’OIF dans le blanchiment des violations des droits de l’homme en Guinée ainsi que dans la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya chef de la junte. Invite le peuple de Guinée à faire preuve de plus de courage et de détermination pour combattre les ennemis de la paix et de l’ordre constitutionnel en Guinée, ainsi que leurs complices à l’international”.