Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le jeudi 26 septembre 2024, le leader du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a appelé à s’opposer à une éventuelle candidature du président de la transition. Cellou Dalein Diallo est allé jusqu’à insinuer que le général Mamadi Doumbouya a parjuré. Selon lui, le chef de la junte a fait une déclaration de “guerre” contre le peuple guinéen. En réaction à cette sortie osée de son ancien patron, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, estime que l’ancien premier ministre est allé loin.

“Énième provocation d’un homme qui a fui son passé et ses échecs. Cette fois-ci, Cellou Dalein s’en prend à nos institutions, appelant à la haine, au saccage de nos valeurs, à la banalisation de la violence”, a dénoncé l’ancien responsable de communication de l’UFDG dirigée par Cellou Dalein Diallo.

En s’adressant directement à son ancien compagnon de lutte, Ousmane Gaoual Diallo déclare : “Vos propos sont tout simplement inadmissibles ! C’est l’expression d’un mépris certain pour le travail accompli, un travail qui se veut fédérateur pour notre nation. Le changement ne se fera pas avec des discours radicaux, mais avec des actes concrets. Et c’est précisément ce que la Guinée vit aujourd’hui grâce à l’engagement pris par notre président. En peu de temps, il a su fédérer, faire face et gérer des crises sans précédent. D’ores et déjà, la volonté populaire est claire. Respectons enfin cette volonté, respectons le choix de ceux qui veulent aller de l’avant.”