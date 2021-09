Le Pr Alpha Condé qui n’est plus au sommet de l’Etat depuis le 5 septembre dernier aurait déjà planifié son départ par les armes. Dans le livre intitulé ‘’ALPHA CONDE une certaine idée de l’Afrique’’ avec François Soudan paru avant son troisième mandat en 2020, l’ancien chef de l’Etat guinéen parle de son rapport avec l’argent. Selon lui, s’enrichir n’a jamais été un objectif.

Alpha Condé qui s’est battu durant 40 ans pour être au pouvoir, est devenu président de la République en 2010, le leader du RPG-ARC-EN-CIEL a fini par être renversé. Avant ce coup d’État, Alpha Condé a été interrogé par son ami François Soudan sur son rapport avec l’argent dans ce livre: « Je ne suis pas un homme d’argent. Je me suis battu pour arriver au pouvoir et voyez comment je vis. Pour moi, le pouvoir, ce sont des obligations, pas des privilèges. J’ai lutté pour changer les conditions de vie du peuple de Guinée, pas pour m’enrichir. Si j’avais voulu m’enrichir, j’aurais négocié avec l’homme d’affaires Benny Steinmetz. Il y avait, croyez-moi, des sommes énormes en jeu».

Par ailleurs, après deux mandats à la tête de la Guinée, l’ancien chef de l’État décide de changer la constitution en 2020 pour s’éterniser au pouvoir. Mais Alpha Condé semblerait être averti de partir au pouvoir pauvre. Puisqu’à l’heure actuelle, il est gardé dans un lieu secret et privé de sorties et son compte gelé. « On m’a souvent prédit que j’allais mourir pauvre, parce que j’avais une mentalité de communiste. Je travaille pour mon pays, pour que ses richesses soient au service du peuple. Evidemment, ceux à qui cela déplaît, ceux dont les intérêts ont été remis en question et qui ont de l’argent mènent des campagnes de diffamation et racontent n’importe quoi. Le pouvoir ne doit pas être un moyen de transformer les conditions de vie des populations les plus vulnérables », souligne-t-il.