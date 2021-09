“Cellou Dalein Diallo et Ousmane Gaoual, la rupture de confiance ?”, ceci est l’intitulé d’un article publié par nos confrères de kalenews, le samedi. Ce médias retrace un éventuel désaccord qui naîtrait entre le responsable de communication de l’UFDG et le président de cette formation politique de l’opposition.

«La Cellule de communication après concertation avec la Direction nationale, invite l’ensemble des responsables, militants et sympathisants du parti à s’abstenir de tout commentaire sur ces critiques attribuées à l’honorable Ousmane Gaoual Diallo et qui sont, sans aucun doute, des Fake news. Par contre, la Cellule de Communication de l’UFDG est déconcertée par le mode opératoire du site en ligne www.kalenews.com et du caractère particulièrement tendancieux de la démarche», a répondu le parti de Cellou Dalein Diallo.

l’UFDG, après avoir exprimé son regret face à cette information, d’ailleurs virale, condamne «avec fermeté de tels agissements de nature à nuire. Elle invite par la même occasion l’ensemble des responsables, militants et sympathisants du parti à rester calmes, sereins et mobilisés pour faire face, ensemble, aux défis de la transition, de la démocratie et de la construction d’une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente.»