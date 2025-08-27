L’affiche de la 8e finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) est désormais connue. Vainqueur du Sénégal aux tirs au but, le Maroc affrontera Madagascar, tombeur du Soudan (1-0), pour succéder aux Lions de la Teranga.

Le Maroc renverse le Sénégal au bout du suspense

Le choc entre Lions de l’Atlas et Lions de la Teranga a tenu toutes ses promesses. Au stade Nelson Mandela de Kampala, les Sénégalais ouvrent le score dès la 16e minute sur un corner de Libasse Guèye repris de la tête par Layousse Samb.

Mais les Marocains réagissent rapidement : Sabir Bougrine égalise d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface (23e). Le score ne bouge plus jusqu’au terme du temps réglementaire et des prolongations, disputées sur un rythme plus prudent.

La décision est finalement tombée lors de la séance des tirs au but, dominée par les Lions de l’Atlas (5-3). Déjà double vainqueur du tournoi, le Maroc se qualifie pour sa troisième finale du CHAN. Le Sénégal, champion en titre, voit s’envoler l’espoir d’un doublé historique.

Madagascar surprend le Soudan et s’offre une première finale

À Dar-es-Salam, le stade Benjamin Mkapa a vibré au rythme d’un duel d’outsiders. Longtemps stérile (0-0), la rencontre bascule à quatre minutes de la fin des prolongations. Toky Rakotondraibe libère Madagascar d’un but décisif (116e), alors que tout le monde se préparait déjà aux tirs au but.

Réduits à dix après l’expulsion de Fenohasina Razafimaro à la 78e minute, les Barea ont tenu bon face aux assauts soudanais avant de frapper au moment opportun. Demi-finaliste en 2023 pour sa première participation, Madagascar écrit une nouvelle page de son histoire en accédant à sa première finale du CHAN.