Face aux crises politiques et sanitaires, le Parlement des jeunes leaders de Guinée a lancé une invite pour l’implication de tous les acteurs dans l’intérêt des fils et filles du pays. Lors d’un point de presse qu’il a animé ce jeudi 26 août 2021, le président de cette structure, Abdourahmane Baldé a, au nom des membres, exprimé sa préoccupation relative à cette situation d’instabilité que traverse le pays.

Sur la question du dialogue d’abord, Abdourahmane Baldé a fait savoir qu’il y a une nécessité de dialoguer dans le pays parce qu’il y a une crise de confiance entre les dirigeants et les dirigés, entre la mouvance et l’opposition. Cela commence à impacter, dit-il, sur la prospérité de la quiétude sociale. C’est pourquoi il était important pour le parlement des jeunes de se prononcer à cet effet et d’exprimer son inquiétude.

« La jeunesse guinéenne, à travers son parlement, interpelle tous les acteurs politiques et sociaux de notre pays à faire des propositions concrètes pour l’intérêt supérieur de toutes les filles et tous les fils de Guinée. À l’aune des perspectives du dialogue voulu par le gouvernement à travers son Premier ministre, nous jeunes de Guinée, par notre organisation légitime et diversifiée, saluons l’initiative du gouvernement et s’engageons à accompagner cette dynamique salvatrice. Le parlement de jeunes de Guinée est disposé à faire des propositions concrètes lors d’un dialogue inclusif et accepté de tous, pour l’intérêt supérieur de la République. Nous souhaitons un dialogue réussi allant dans le sens de la construction d’une véritable nation démocratique qui fera un seul et unique gagnant, le patient peuple de Guinée », a martelé le président du parlement des jeunes leaders de Guinée dans sa déclaration.

Le parlement des jeunes leaders de Guinée a exprimé ses préoccupations sur la crise sanitaire liée aux différentes épidémies dans le pays. Sur le cas spécifique du coronavirus, Abdourahmane Baldé a signalé qu’il est important d’inviter la jeunesse à s’impliquer dans la lutte contre cette maladie conformément aux dispositions établies par le gouvernement.

Il faut certains comportements qui puissent aller dans le sens d’endiguer l’épidémie pour que les activités économiques qui sont au ralenti puissent être relancées. « Le parlement de jeunes de Guinée exhorte les citoyens de soutenir les autorités sanitaires en respectant les consignes afin de limiter la propagation du Covid-19. Ensemble respectons les gestes barrières et acceptons de nous faire vacciner pour vaincre cette pandémie et relancer les activités économiques tant paralysées », a dit le président du parlement des jeunes de Guinée.