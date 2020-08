Publicité

Au cours d’une conférence de presse ce jeudi 27 août, le président du l’UDRG annonce qu’il ne participera pas à la prochaine présidentielle du 18 octobre 2020.

Selon le président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée, le fichier électoral est nettement corrompu, puisque les auditeurs de l’OIF et de la CEDEAO l’ont déjà attestés.

« Sur un corps électoral d’environ 7,3 millions d’électeurs, 2,5 millions de personnes figurant dans le fichier ne disposent d’aucune pièce justificative et c’est une violation flagrante du code électoral. Il a été décelé aussi que 2,1 millions de personnes ne disposent que d’une simple attestation délivrée par le chef de quartier pour justifier leur enrôlement, il est évident alors que les mineurs recensés l’ont été par cette procédure ».

Parlant de la participation de certains partis membres du Fndc à cette élection, Bah Oury affirme « Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, chaque parti et leader politique agit en fonction de ses intimes convictions et de ses intérêts. Nous au niveau de l’UDRG nous restons fidèles à nos engagements, participer à cette élection serait un reniement de nos valeurs et une trahison de la cause pour laquelle nous nous sommes investies depuis notre prime jeunesse ».

L’opposant estime être dans l’incapacité de renier l’histoire et le combat de tous les morts de cette décennie en acceptant de participer à cette élection.

« Nous mesurons à sa juste valeure les sacrifices qui ont été consentis pour amener notre pays sur la voie de la démocratisation qui a permis l’élection du président actuel et immense est notre déception aujourd’hui et nous réaffirmons notre fidélité aux nobles combats pour lesquels la Guinée a perdu un nombre important de ses enfants qui figurent parmi les plus valeureux ».

Adama Hawa Bah