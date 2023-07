Depuis lundi 24 juillet 2023, les ministres se succèdent dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours à la Primature de la République de Guinée. Ce jeudi 27 juillet, Mamoudou Nagnalen Barry, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage était devant les évaluateurs. À sa sortie, il indique avoir décliné la politique de la refondation verte de son département et réussi à obtenir les appréciations du jury.

L’équipe d’évaluation présidée par le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, est composée des représentants de la présidence de la République, de la Primature, du ministère suppléant et des évaluateurs externes. Chaque ministre sera évalué sur la base du Contrat annuel de performance signé le 3 janvier dernier. L’efficacité, la productivité globale et la motivation des collaborateurs, sont les résultats attendus.

Au terme de cette évaluation à mi-parcours le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Mamoudou Nagnalen Barry, s’est dit heureux de participer à cet exercice. Il souligne avoir bénéficié des appréciations des évaluateurs.

« Nous avons décliné aujourd’hui notre politique de refondation verte qui est en train de toucher tous les Guinéens jusque dans le dernier village du pays. Le prix des intrants agricoles a baissé, la semence est accessible et la mécanisation est plus forte. Nous sommes aussi en train de travailler sur les aménagements des pistes rurales. Et l’accès des animaux à l’alimentation doit être renforcé. Nous sommes en train de faire venir des races nouvelles, des vaches laitières et des porcs améliorés. Et aujourd’hui, on était heureux de montrer que la gouvernance s’est beaucoup améliorée. La secrétaire générale et la cheffe de cabinet travaillent avec tous les conseillers et directeurs pour mettre en place les outils de digitalisation au niveau du ministère. Et nous étions heureux de voir des appréciations positives de la part de Monsieur le Premier ministre et de son équipe pour le ministère par rapport à la gouvernance et les résultats obtenus », a déclaré le chef du département de l’Agriculture et de l’Élevage.

Il n’est pas évident de déclarer son échec avant la fin d’une évaluation. L’équipe d’évaluation, a-t-elle apprécié les réalisations du ministre Nagnalen Barry ? Seuls les résultats vont le prouver.