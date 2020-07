Le paysage politique guinéen vient d’enregistrer l’arrivée d’une nouvelle figure. Il s’agit de Dr Ousmane Doré, ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement (Bad) et ex ministre de l’Economie, des finances et du plan désormais nouveau président du parti Mouvement national pour le développement (Mnd).

Parlant de ses motivations, Dr Ousmane Doré explique: «Nous sommes partis d’un constat très amer que ce pays accuse encore énormément de retard sur le plan de développement socioéconomique. En dépit de tous ses potentiels, ressources humaines et naturelles, notre pays peine encore à se frayer un chemin pour l’émergence économique après 60 ans d’indépendance politique. Notre situation sociopolitique a fait naitre des frustrations et même une impatience incroyable au niveau des populations qui sont devenues la source des mouvements sociopolitiques pour plus de liberté, de démocratie et de bien-être. C’est ainsi que nous assistons à une polarisation et une ethnicisation du débat politique qui nous conduisent à des manifestations parfois émaillées de violence et de mort d’hommes».

Le Mnd, a souligné l’ancien fonctionnaire de la Bad, vient dans le paysage politique avec «l’ambition d’imprimer une alternance politique apaisée» en Guinée. Il faut savoir que nous ne sommes pas dans cet exercice pour le simple plaisir de le faire. Nous avons une certaine orientation politique. Le Mnd est d’obédience socio-libérale. C’est un parti qui a quelques tendances à gauche en ce sens que nous pensons que la liberté ou l’autonomie individuelle ne peut véritablement s’affirmer en l’absence d’une égalité de sens donné à tous. Sur le plan des valeurs sociétales, nous restons libéral. Nous sommes libéral du côté de la droite parce que nous défendons la liberté d’entreprendre, de créer, d’innover. En clair, nous œuvrons pour une économie de marché à créer la richesse».

Publicité

L’ancien ministre de l’Economie a aussi précisé l’orientation de son parti. «Notre parti n’a pas une idéologie extrême. Nous devons nous caractériser comme étant du centre puisque nous puisons du côté de la droite comme de la gauche. Nous avons une orientation qui aspire simplement à donner aux guinéens un meilleur avenir».

En ce qui concerne le processus électoral en cours, M. Doré a laissé entendre que «le parti donnera sa position de façon claire à la convention prévue en août».