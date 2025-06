Au cours d’une conférence des cadres transfuges du RPG Arc-en-ciel, tenue ce vendredi 27 juin 2025, l’ancien député uninominal de Kindia, Demba Fadiga, est revenu en détail sur les circonstances ayant motivé son départ de l’ex-parti au pouvoir.

Réagissant à une déclaration de l’évêque de Boké, Mgr Moïse Tinguiano, adressée au général Mamadi Doumbouya lors de la messe de clôture du pèlerinage chrétien en mai dernier – “Ne suivons pas des gens qui passent de partis politiques en partis politiques, parce qu’ils n’ont pas une conviction claire. Ils mangent la nuit et ils se taisent le jour” – Demba Fadiga a tenu à apporter des précisions :

“Changer de partis politiques, même si ce n’est pas notre cas, peut survenir dans la vie d’un homme. Dans tous les statuts que vous connaissez, on estime que nous partageons les mêmes idéaux que ceux qui poursuivent les mêmes objectifs que nous. Si vous voyez un ami qui partage ces objectifs, vous devez vous rallier à lui pour peut-être avancer plus vite. Mais cela ne signifie pas qu’il faut soutirer de l’argent à qui que ce soit. Nous, les membres du RPG originel, ne sommes pas des gens sans valeur. Nous ne soutenons pas les actions du CNRD pour rechercher des avantages personnels, mais pour que tous les Guinéens puissent manger à leur faim et vivre dans le bonheur. Car pour nous, le bonheur n’a de sens que s’il est partagé.”

Poursuivant son intervention, Demba Fadiga a exposé les raisons de sa rupture avec le RPG Arc-en-ciel : “Au sein du RPG Arc-en-ciel, le bonheur n’était plus partagé. Beaucoup d’étrangers profitaient de notre pays plus que nous-mêmes, c’est pourquoi nous avons quitté le navire. Moi, par exemple, j’ai quitté à la fin de la huitième législature, simplement parce que la fête de l’indépendance organisée à Kindia à l’époque avait été un échec. Vous avez vu nos réalisations à cette occasion, elles ne valaient rien. Je me suis énervé en me demandant : pourquoi a-t-on construit des maisons en briques cuites à Kindia ? Pourquoi la maison des jeunes de Kindia ne peut-elle pas être comparée à celle de Mamou, par exemple ? En principe, on aurait dû faire la même chose partout. C’est ce qui m’a révolté et m’a poussé à quitter le RPG Arc-en-ciel. Quand on place tous ses espoirs en quelqu’un et qu’on aboutit au néant, il n’est pas mauvais de changer de cap. Nous ne sommes pas en train d’intégrer un autre parti politique ; nous soutenons les idéaux du général Mamadi Doumbouya.”