À l’occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de l’environnement, ce vendredi 27 juin 2025 à Conakry, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a réaffirmé sa volonté d’appliquer rigoureusement le décret présidentiel interdisant l’importation, la production, la distribution et la commercialisation des emballages et objets plastiques à usage unique en Guinée.

Dans son discours, la ministre a lancé un appel pressant à l’adhésion de toutes les composantes de la société à cette mesure environnementale d’envergure.

« Je lance un appel à toutes les parties présentes, notamment les populations, les opérateurs économiques et les industriels, à adhérer pleinement à cette action salvatrice, qui contribuera à réduire la pollution de nos villes, de nos littoraux et de nos villages », a-t-elle déclaré, en soulignant les dangers croissants liés à la pollution plastique.

Elle a mis en lumière les effets néfastes de cette pollution sur l’environnement et la santé publique.

« Cette pollution entraîne la dégradation du cadre de vie, l’augmentation des risques d’inondation, ainsi que des menaces pour la santé humaine et animale », a-t-elle alerté.

Pour garantir une application effective du décret du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, la ministre a indiqué que son département travaille en étroite collaboration avec les ministères en charge de l’Industrie et du Commerce.

Ensemble, ils s’emploient à mettre en place des mécanismes permettant une mise en œuvre progressive, mais rigoureuse, de la mesure.

« Des actions de sensibilisation pour un changement de comportement, des mesures d’accompagnement des industriels ainsi que des procédures de contrôle et de régulation sont en cours », a-t-elle rassuré.

Consciente des défis liés à un tel changement, Djami Diallo a lancé un appel à la mobilisation collective.

« Tout changement est difficile. Mais avec des efforts conjugués de toutes et de tous, nous relèverons le défi d’une Guinée propre et résiliente», a-t-elle conclu.