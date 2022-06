Le dialogue politique auquel le Premier ministre a invité l’ensemble des forces vives de la nation, a débuté ce lundi ce lundi 27 juin 2022. Le chef de gouvernement Mohamed Beavogui a appelé les forces vives à l’union pour la réussite de la transition.

«Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui pour un échange ouvert, inclusif, constructif de notre avenir commun», a martelé le Premier ministre, tout en soutenant que le président de la transition, a toujours favorisé le dialogue. C’est ainsi, poursuit le patron delà primature «au lendemain de la prise du pouvoir , il a initié les concertations nationales, permettant de définir le contenu de la transition. Par la suite, il a lancé l’initiative des assises nationales, tout ceci en plus de la politique de la porte ouverte, grâce à laquelle des citoyens de tout bord sont régulièrement reçus par lui, démontre sa volonté d’ouverture d’unité et de rassemblement pour une nation forte et prospère.»

Selon Mohamed Beavogui, les Guinéens ont amorcé un tournant décisif de leur histoire le 5 septembre 2021 et cela, «grâce au courage et au sens de sacrifice d’un homme, le colonel Mamadi Doumbouya. L’esprit qui a porté cet artiste que nous avons tous salué, n’a pas changé. Il s’agit de jetter les bases d’une société paisible, juste et unie , autour des valeurs communes.»

Le PM n’a pas manqué d’affirmer à cette rencontre que la réussite de la transition en cours dépendra, « d’une démarche inclusive adaptée à la réalité guinéenne, qui permettra de poser les jalons de bien vivre ensemble.»

Après avoir déballé le constat fait à l’intérieur du pays lors de l’immersion du gouvernement, Mohamed Beavogui estime que l’état de son pays appelle à l’effort de tous et nécessite la concertation, le dialogue inclusif.

Il a par ailleurs mentionné que l’objectif de ce dialogue entre les forces vives et les autorités, est de mener ensemble une transition apaisée vers un retour à l’ordre constitutionnel.

«Je pu encore vous rassurer de la détermination, celle de mon gouvernement et du CNRD et son président, à travailler avec vous, afin de mener ce dialogue de façon constructive et efficace.»