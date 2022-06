L’alliance nationale pour l’alternance démocratique et le développement (ANAD), a pris part ce lundi 27 juin 2022, à la cérémonie de lancement du cadre dialogue “franc”, sous la présidence du premier ministre. L’alliance pilotée par Cellou Dalein Diallo a fait des propositions aux autorités.

Dans une communication faite par son représentant, Dr Fodé Oussou Fofana, l’ANAD a dit être disposée à répondre à tout appel, à participer à toute rencontre pour y apporter «des contributions de qualité.»

Néanmoins, précise le vice-président de l’UFDG, «en répondant au présent appel, l’ANAD tient à exprimer ses souhaits relatifs au cadre d’une participation et une collaboration dignes des attentes du Peuple de Guinée.

L’ANAD propose que cette rencontre-ci serve de cadre préparatoire pour un dialogue franc et sincère. Que le cadre de dialogue concerné fasse l’objet d’un décret présidentiel ou d’un arrêté de Monsieur le Premier Ministre. Que ledit cadre de dialogue soit composé par les Coalitions politiques les plus représentatives, les organisations de la Société Civile les plus crédibles et les plus représentatives. Que ledit cadre de dialogue accueille le G5 (Union Européenne, France, USA, les Nations Unies et la CEDAO). Que ledit cadre soit présidé par le Médiateur de la CEDAO. En cas d’absence de ce dernier, qu’il soit remplacé par un membre du G5. Au titre des mandats, l’ANAD propose :

– Que ledit cadre de dialogue fixe la durée de la Transition,

– Que les bases du choix relatif au type de régime, dans la future constitution, soit définies par ledit cadre,

– Que le cadre définisse les modalités de choix du type d’Organisme de Gestion des Élections (OGE) ainsi que du fichier électoral,

– Que le cadre élabore et approuve le chronogramme de la Transition, notamment le cycle électoral de la Transition.»

Ce sont ces quelques propositions que les acteurs politiques réunis au sein de l’ANAD, ont estimé comme déterminantes pour conduire à bien, les travaux que le premier ministre Mohamed Béavogui, envisage d’entreprendre avec les différents acteurs politiques du pays.

Plus loin, cette alliance a réaffirmé son engagement et sa détermination pour une participation et une contribution à la fois, «de qualité et emprunte de franchise.»

Elle a fait savoir au premier ministre, que les attentes des populations guinéennes concernant l’issue de cette rencontre «sont énormes. Surtout, les populations guinéennes estiment que cette rencontre est l’ultime occasion pour la restauration d’une confiance largement entamée par des faits et actes de plusieurs ordres.»