Dans son communiqué numéro 5 publié ce week-end, le Collectif des travailleurs de la radio Espace Foutah annonce la suspension de son mot d’ordre de grève lancé il y a un mois pour réclamer des conditions de vie et de travail.

La suspension fait suite à la signature d’un protocole d’accord entre les travailleurs et la direction de la radio suite à l’implication des personnalités comme l’imam de la grande mosquée de Labé, la Ministre de l’Information et de la Communication et la directrice régionale de la communication.

Au même moment, le Collectif des travailleurs de Espace Foutah s’engage à reprendre service à compter de ce lundi 27 juin 2022.

Communiqué N°005 portant suspension du mot d’ordre grève