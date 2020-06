En réponse à la fermeture des écoles, en mars dernier, à cause de l’épidémie de Covid-19, l’équipe 224 Objectif Bac avait initié des Cours vidéos (Coursvid-19) à l’intention des candidats au Baccalauréat et au Bepc dont le rapport d’activités a été présenté ce samedi 27 juin 2020, au lycée L. S. Senghor de Yimbaya.

Coordinateur du projet, Mohamed Ali Condé, revient sur l’initiative de Coursvid-19. «Officiellement, on a commencé les activités fin mars lorsque les cours ont été suspendues par les autorités à cause de la Covid-19. C’était suite à une activité 224 objectif bac qui consiste à mobiliser des enseignants volontaires et les envoyer dans des zones où il y a des difficultés. Vu que tous les élèves guinéens étaient dans des difficultés après la suspension des cours, nous avons jugé nécessaire d’initier des cours à distance», explique-t-il.

Au total, 35 enseignants volontaires ont été mobilisés et qui ont travaillé sur des programmes spécifiques dont les capsules vidéos de 30 minutes ont été diffusées durant un mois sur Espace TV. «L’autre canal de diffusion, c’est la plateforme éducative 224 objectif Bac qu’on a créée ou nous avons publié plus de 100 cours. Il y a des vidéos qu’on a finies de monter qu’on va continuer à diffuser sur notre plateforme suivie par plus de 2500 élèves. Nous avons plus de 15000 abonnés sur notre page Facebook. En tout, on a produit plus de 200 cours magistraux et des exercices dans toutes les matières fondamentales au niveau baccalauréat et 10e année. C’est une réussite, mais pas vraiment, dans la mesure où ils sont entre 80 et 100 mille candidats chaque année rien qu’au Bac. Ils sont un peu plus de 150 mille au Bepc. Quand vous comparez les données, vous comprendrez aisément que ce n’est pas gagné. D’une part, on peut se réjouir parce que c’est une première expérience. Nous pensons que ça progresser malgré les difficultés liées à la connexion et à la disponibilité des uns et des autres. Le défi c’est de pouvoir continuer à le faire malgré les difficultés», assure Mohamed Ali Condé.

Après avoir loué le travail le travail effectué par Coursvid-19, le Directeur national de l’enseignement secondaire, Abdoulaye Diarouga Diallo invite l’équipe à parvenir son rapport au ministère de l’Education nationale. «C’est un effort qu’il faut louer surtout que les enseignants ont travaillé volontairement, sans rémunération. Et ils étaient vraiment à la hauteur. Leur travail a suscité assez d’engouement chez les élèves. Ils ont mis une plateforme qui permet d’ouvrir des débats sur des questions liées aux cours qui ont été donnés. En toute sincérité, j’ai beaucoup apprécié le travail fait par les responsables dudit projet. J’ai demandé à l’équipe de faire parvenir le rapporte de développer le travail qu’ils ont fait. Ils seront accompagnés nettement par le ministère parce qu’il faut qu’on arrive à former les enfants même en dehors des salles de classe et pour cela, il faut diversifier les canaux d’apprentissage. Nous espérons que ça va continuer», souligne-t-il.

En guise d’encouragement pour leur action citoyenne, les 35 enseignants volontaires ont reçu des satisfécits.