Dans un communiqué rendu public ce dimanche 26 mai 2024, le gouvernement guinéen a annoncé la suspension de l’exploitation artisanale de l’or et du diamant jusqu’à nouvel ordre.

« Les activités des exploitants artisanaux de l’or et du diamant sont suspendues sur toute l’étendue du territoire national à compter du 1er juin jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans un communiqué conjoint signé par les ministres Ibrahima Kalil Condé de l’Administration du territoire, Bouna Sylla des Mines, et Djami Diallo de Environnement.

Le motif de cette suspension selon les signataires du communiqué, est lié aux besoins de la campagne agricole en cours, de la restauration écologique et en vue d’éviter les risques d’éboulement pendant la saison des pluies. L’autorisation de reprise fera l’objet d’un communiqué, précise la décision gouvernementale.

« Les zones ou sites, objet d’exploitation artisanale de l’or et de diamant seront entièrement sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires, appuyées par les forces de défense et de sécurité. Toute violation de cette mesure d’interdiction sera sanctionnée conformément à la Loi en vigueur », préviennent les ministres dans leur communiqué.