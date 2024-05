Le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé ce lundi 27 mai 2024, lors de la présentation de la politique générale du gouvernement, pour aborder le cas des sinistrés de Coronthie suite à l’explosion du dépôt central d’hydrocarbures en décembre 2023.

Le Premier ministre a salué la chaîne de solidarité à la suite de la tragédie qui a frappé la Guinée en décembre 2023. “Nous saluons encore une fois la chaîne de solidarité nationale et internationale qui s’est créée”.

Concernant les conséquences de cette explosion, il indique que : “Nous subissons toujours l’impact de ce drame sur notre économie et sa capacité à financer son développement. Les pénuries de carburant ont induit un effet dominant dans l’économie en conduisant à des tensions de trésorerie nationale afin de financer au jour le jour ses besoins en importation ainsi que ses locaux.”

Il a souligné que le président de la transition ne ménage aucun effort pour atténuer les effets de cette crise. “Le gouvernement a réagi promptement pour répondre aux besoins immédiats des victimes et de leurs familles. C’est dans ce contexte qu’un programme de soutien en faveur de 55 concessionnaires et de 322 locataires a été initié par le gouvernement. Cet accompagnement leur permettra de bénéficier d’un appui au relogement sur une période de 24 mois pour les propriétaires et de 7 mois pour les locataires.”

Bah Oury a décrit cette initiative comme “une démarche inédite et exceptionnelle” comparée aux précédentes méthodes de déguerpissement connues dans le pays. Le gouvernement prévoit de commencer la reconstruction des zones les plus touchées selon le schéma directeur de la presqu’île de Kaloum, en instituant des mécanismes de bail partage pour protéger juridiquement les patrimoines immobiliers des concessionnaires.

En plus de l’aide au relogement, des micro-crédits seront attribués à 1 000 femmes affectées par l’incendie de Coronthie pour stimuler leurs activités économiques. “Également, la réalisation de trois centres d’autonomisation pour accueillir et outiller 1500 filles vulnérables est en cours,” a ajouté le Premier ministre.

Ces mesures témoignent de l’engagement du gouvernement à non seulement répondre aux besoins immédiats des sinistrés mais aussi à mettre en place des solutions durables pour la reconstruction et le développement économique des communautés touchées.