L’équipe d’Afrobarometer en Guinée conduite par Stat View International vient de publier les résultats de son enquête sur la perception des citoyens sur les médias et la liberté de la presse en Guinée.

Selon les résultats clés, sept Guinéens sur 10 (70%) disent être “assez libres ou entièrement libres” de dire ce qu’ils pensent. Ce taux a baissé de 8 points de pourcentage depuis 2019.

Toutefois, plus de sept Guinéens sur 10 (72%) déclarent qu’ils doivent “souvent οu toujours faire attention à ce qu’ils disent en politique”.

Par contre, de fortes majorités estiment être libres de choisir sans pression pour qui ils veulent voter (93%) et d’adhérer à la formation politique de leur choix (86%).

La majorité des Guinéens soutiennent que les médias devraient être libres de publier sans le contrôle du gouvernement (65%) et qu’ils devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du gouvernement (75%).

Cependant, plus de quatre répondants sur 10 (43%) déclarent que la presse en Guinée n’est “pas très libre” ou “pas du tout libre” de publier sans censure ni ingérence du gouvernement.

En ce qui concerne la jouissance de la liberté d’expression, les Guinéens estiment être suffisamment libres de s’exprimer: 70% affirment qu’ils sont “assez libres ou entièrement libres de dire ce qu’ils pensent”. Bien que constante entre 2013 et 2019, on note une baisse de 8 points de pourcentage de cette liberté lors de la dernière enquête d’Afrobarometer.

Les plus de 55 ans (75%), les moins instruits (71%-77%), les habitants des zones rurales (75%) et les hommes (73%) ont plus tendance à s’estimer libres d’exprimer leurs opinions que les jeunes (67%), les plus instruits (66%-67%), les citadins (62%) et les femmes (68%).

“En Guinée, les textes de lois consacrent les libertés fondamentales notamment d’expression, d’association, de manifestation et de participation politique. Toutefois, des voix dissidentes affirment que ces libertés sont constamment violées par les autorités guinéennes. Bien que la majorité des répondants pensent que les citoyens et les médias soient libres de ‘exprimer, la méfiance vis-à-vis du sujet politique constitue une sérieuse menace pour la pleine jouissance de la liberté d’expression individuelle et de la presse. Par ailleurs, la liberté d’adhérer à la formation politique de son choix et de voter pour un quelconque candidat sans pression sont des acquis que la Guinée devra travailler à préserver au regard des défis démocratiques que traverse le pays actuellement”, a souligné Afrobarometer.