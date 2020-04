Le président du parti Union des Forces Démocratiques (UFD), s’est exprimé ce lundi, 27 avril 2020, sur le commentaire de la Banque Mondiale au sujet du plan de riposte au Covid-19 du gouvernement guinéen.

Pour Mamadou Bah Baadiko, la situation met en évidence la corruption qui caractérise la gouvernance du régime en place.

L’opposant, accuse les autorités Guinéennes de profiter de la souffrance de ses concitoyens pour se faire de l’argent.

« C’est de la corruption pure et simple. Ce gouvernement est prêt à utiliser n’importe quel prétexte pour se faire de l’argent pour eux, pas pour la population. On a connu Ebola business. Pour eux c’est une aubaine. C’est depuis le mois de février que ces gens-là nous ont dit qu’ils ont besoin de l’argent pour lutter contre le virus avenir. Malheureusement, ils ont discrédité, ils n’ont aucune crédibilité personne ne les fait plus confiance à cause de la corruption. Dès que les gens ont reçu le dossier, ils l’ont démontré en un clin d’œil. Parce que c’était gros comme une montagne. C’est une honte pour la Guinée. Pendant ce temps les gens meurent sans aucun soin. Parce que nous attendons de l’aide extérieure pour faire face à nos problèmes, pour pomper l’argent à l’étranger» a dénoncé longuement le nouveau député du nouveau parlement guinéen