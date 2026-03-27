Lors du symposium organisé ce vendredi à Hôpital Ignace Deen en hommage à Toumba Diakité, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Karamo Diawara, a salué la résilience de l’ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Pour lui, l’armée guinéenne perd un soldat profondément attaché aux valeurs spirituelles.

Dans une intervention empreinte de spiritualité et de patriotisme, Karamo Diawara a dressé le portrait d’un homme à la fois militaire et croyant, qu’il présente comme une figure de sacrifice au service de la nation et de Dieu.

Dépassant le simple rappel du parcours militaire de Toumba Diakité, il l’élève au rang d’un homme investi d’une mission supérieure. « Notre compatriote, notre grande personnalité, qui a aussi se sacrifier à cause de la Guinée », a-t-il déclaré.

Le ministre établit également un lien étroit entre l’engagement des forces de défense et la liberté de culte, conférant ainsi une dimension spirituelle à l’action militaire. « Les contraintes, les difficultés et les sacrifices que chacun d’entre eux accepte pour que la Guinée soit sécurisée (…) pour que les religieux puissent adorer Dieu en toute tranquillité », a ajouté le ministre.

À travers ces propos, Karamo Diawara présente le soldat comme un garant discret mais essentiel de la pratique religieuse, veillant à ce que chaque citoyen puisse vivre sa foi en toute quiétude.

Poursuivant dans cette logique, il insiste sur la dimension religieuse de la personnalité de Toumba Diakité, qu’il décrit comme un croyant exemplaire. « Celui qui est tombé fut un homme de Dieu, un homme de foi. Quiconque aime le Coran (…) donne toute sa vie à Dieu », a-t-il indiqué.

Par cet hommage, le ministre inscrit la mémoire de Toumba Diakité dans une double dimension, à la fois nationale et spirituelle, celle d’un soldat présenté comme ayant servi la Guinée autant que sa foi.