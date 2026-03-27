Au cours d’un point de presse tenu ce vendredi 27 mars 2026, le ministre porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, est revenu sur les circonstances entourant le décès en détention de l’ancien aide de camp, Aboubacar Toumba Diakité. Face aux interrogations soulevées par l’opinion publique, le ministre a tenu à clarifier la position de l’État et les procédures en vigueur.

D’emblée, le porte-parole a balayé les critiques suggérant une absence de l’exécutif lors des hommages. Selon lui, la représentation de l’État a été assurée au plus haut niveau protocolaire. « Ce matin, le gouvernement a été représenté par le ministre et le secrétaire général des Affaires religieuses, je pense, au décès de Toumba. […] Le gouvernement a été très bien représenté. Il a parlé au nom du président de la République et au nom du gouvernement à sa présence là-bas aujourd’hui. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement était absent.»

Le ministre a insisté sur le fait que le gouvernement fonctionne par délégation de responsabilités, rappelant que même lors du décès récent de Claude Pivi, les autorités avaient répondu présentes selon les mêmes modalités.

Face aux rumeurs et aux suspicions qui accompagnent souvent les décès en milieu carcéral, Ousmane Gaoual Diallo a mis en avant la volonté de transparence des autorités. Il a notamment souligné que la remise de la dépouille à la famille est un acte délibéré permettant l’exercice du droit à la vérité. « Le gouvernement essaie de faire de la transparence dans ça. Lorsqu’on rend la dépouille à la famille, la famille a la possibilité de solliciter une expertise, une autopsie propre à elle et croire à ça. Et au cas échéant, d’engager des poursuites judiciaires pour ça. C’est pour ça que les familles reçoivent le corps de leurs parents quand ils décèdent. »

Cette procédure déroge, selon le ministre, aux règles militaires habituelles où l’armée dispose généralement des corps de ses membres. Cette exception viserait spécifiquement à « rassurer la famille» et à lever toute équivoque sur les causes du décès.

Ousmane Gaoual a invité les médias et les citoyens à respecter le deuil des familles et à ne pas transformer ce drame en objet de récupération politique ou de suspicion systématique. « Il ne faut pas que chaque mort, quelles que soient les conditions dans lesquelles c’est fait, que ça suscite une suspicion. Bien sûr, c’est légitime que les gens s’interrogent, mais l’interrogation s’arrête aussi devant les faits. Et ces faits-là, chacun d’entre nous peut les rechercher, et vous en premier lieu, parce que c’est transparent. »