Le ministre des Affaires étrangères a évoqué, ce mardi 26 mars 2024, les difficultés que rencontre son département par rapport à la confection des passeports pour les Guinéens établis à l’étranger.

Morissanda Kouyaté a indiqué que les responsables des trois départements ministériels se sont donnés la main pour soulager les compatriotes guinéens désireux d’obtenir ce document à travers le monde.

“Le ministre de l’Economie et des finances, le ministre du Budget, le ministre de la Sécurité et le ministre des Affaires étrangères, nous avons signé un papier qui transfert la délivrance de ces passeports à une société plus prompt qui a moins des problèmes administratifs, qui a moins de lourdeur. Quand les citoyens payent, on rémunère la société, la société se charge de tout sous le contrôle de ces ministères là, ils prennent les relevés, ils les traitent, ils fabriquent les passeports et les ramènent aux Guinéens sous la supervision du gouvernement. Cette année, on a 35 mille passeports qui sont partis et chaque mois, on a, au moins 2000, 3000 qui sortent”, a déclaré le ministre au micro de la Direction de la communication et de l’information (DCI) à la présidence.

Grâce à ces efforts déployés par les autorités guinéennes, Morissanda Kouyaté reconnaît que la crise a beaucoup diminué ces derniers temps.

Le ministre Kouyaté rappelle aux Guinéens vivants en dehors du pays, l’importance de se munir d’un passeport valide. “Il y a moins de cri qu’avant sur les passeports parce sans passeport, sans identité vous n’êtes rien. Pour ceux qui veulent exister, vous ne pouvez pas aller chercher un travail, si vous n’avez pas de passeport, vous ne pouvez pas aller à l’école, vous ne pouvez rien faire. Même si certains préfèrent n’est pas avoir un passeport pour être des apatrides pour mieux postuler pour avoir des couvertures sociales. Mais un citoyen bien établi dans un pays doit avoir son passeport”, a-t-il rappelé.

Pour le ministre des Affaires étrangères, le fait pour le gouvernement guinéen d’envoyer des machines dans les différents pays pour faire l’enrôlement sur place et faire le traitement à Conakry a aussi contribué à diminuer la crise.

Toutefois, le chef de la diplomatie guinéenne soutient que son objectif, pour lutter contre cette problématique de passeport, est loin d’être atteint.

“Les passeports ne sont pas fabriqués chez nous au ministère des Affaires étrangères, ils sont fabriqués par le ministère de la Sécurité qui fait un travail excellent. Le ministre a dégagé une équipe pour s’occuper des Guinéens de l’extérieur. L’objectif final c’est qu’on vient dans le département, on se fait enrôler et puis l’ambassade fabrique les passeports et nous donne. On n’en est pas là pour le moment parce que même dans les pays les plus développés c’est un document très sécurisé, on aura besoin de l’envoyer à Conakry pour être sûr que ce ne sont pas des documents falsifiés”, a martelé le ministre.