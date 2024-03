Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG ) a échangé, ce mardi 26 mars 2024, avec le ministre de l’Information et de la Communication.

Les échanges ont tourné essentiellement autour la situation que traversent les médias guinéens depuis bientôt 6 mois.

À cette occasion, le SPPG a partagé avec le ministre Soumah des informations relatives au brouillage des ondes qui a conduit plusieurs journalistes au chômage.

“Il lui a notifié que plus de 500 travailleurs de médias ont perdu leurs emplois à cause du brouillage des ondes et le retrait des chaînes de télévision des bouquets Canal + et Startimes”, rapporte un communiqué du syndicat.

Face à cette situation, la délégation du syndicat de la presse a invité le ministre de l’Information et de la Communication à aller vers la recherche des solutions.

“Il est très urgent d’œuvrer pour la libération des médias dont la fermeture porte gravement préjudice et aux journalistes et aux citoyens dont le droit à l’information est violé, et même aux autorités dont les messages n’arrivent plus à atteindre un grand public puisque le champs de couverture médiatique du pays est considérablement réduit avec ces restrictions”.

Le ministre a promis de s’impliquer pour résoudre cette crise tout en insistant sur la nécessité pour les journalistes de travailler avec beaucoup plus de professionnalisme.