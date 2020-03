COVID-19: Le rappeur MHD testé positif depuis sa prison

Le rappeur franco-guinéen MHD a été testé positif au Coronavirus COVID-19 a t-on appris d’après BFMTV qui donne l’information ce vendredi 27 mars 2020.

Incarcéré depuis janvier 2019 à la prison de la Santé après sa mise en examen pour homicide volontaire, le rappeur de 25 ans a été confirmé positif au COVID-19 depuis sa prison.

En France, 50 membres du personnel pénitentiaire et 21 détenus ont été testés positif au COVID-19 selon la Direction de l’administration pénitentiaire.

Rappelons enfin que le coronavirus a fait dans le pays plus de 29000 cas confirmés et plus de 1600 morts.