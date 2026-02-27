Les autorités guinéennes et sierra-léonaises semblent privilégier l’option diplomatique dans le différend frontalier qui oppose leurs forces armées autour d’une portion de territoire située à la frontière commune.

Joint par RFI ce vendredi 27 février 2026, le Premier ministre guinéen a insisté sur les liens historiques et fraternels unissant Conakry à Freetown.

Dans son intervention, le chef du gouvernement s’est voulu rassurant, écartant toute perspective d’escalade militaire entre les deux pays. « Sur instruction du président de la République, nous nous acheminons vers une gestion diplomatique de cette question. Et nous allons encore réitérer à nos voisins, qui sont nos frères, avec qui nous partageons tous les bonheurs comme les malheurs. Et aussi, il faut rappeler que la Sierra Leone a toujours été, à travers le président Madabio, à travers le vice-président Diouldé, le premier ministre, toujours à côté de la Guinée, lorsque la Guinée a traversé des périodes critiques, notamment l’explosion du dépôt », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également rappelé les épreuves traversées conjointement par les deux nations, notamment lors de la gestion de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola, soulignant une solidarité ancienne face aux crises majeures.

Au-delà du différend avec la Sierra Leone, Bah Oury a réaffirmé l’engagement de la Guinée en faveur de la stabilité sous-régionale. « Nos destins sont liés et nous dirons et nous réitérons à nos voisins, tous nos voisins, que la Guinée est un pays de paix et les actions diplomatiques seront toujours mises en avant pour régler tous les problèmes », a-t-il indiqué, précisant que le pays n’entend pas s’engager dans une confrontation militaire autour de la gestion d’un territoire.

Le chef du gouvernement a toutefois tenu à rappeler l’impératif du respect de la souveraineté nationale. « Il n’y a pas de raison que des soldats soient envoyés jusqu’à empiéter le territoire national sous prétexte de manifester concrètement une souveraineté quelconque », a-t-il conclu.