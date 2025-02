Ce jeudi 27 février 2025, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de deux milliards de francs guinéens pour détournement de fonds et enrichissement illicite.

Selon Aly Touré, procureur spécial de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), cette décision « est un motif de satisfaction ».

« Vous avez suivi aujourd’hui l’épilogue de cette procédure, engagée depuis 2022. Dans le plan d’action même de la CRIEF, il était prévu de juger plusieurs dossiers en instance, dont celui d’Ibrahima Kassory Fofana. Après instruction, au cours de laquelle le prévenu a été entendu, il a été renvoyé devant la Chambre de jugement pour être jugé conformément à la loi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Après plusieurs jours d’audience, la Chambre de jugement a rendu son verdict : cinq ans d’emprisonnement et deux milliards de francs guinéens d’amende. Pour nous, c’est un motif de satisfaction, car il a été reconnu coupable de toutes les infractions pour lesquelles nous l’avons poursuivi. Ce n’est que justice, car les documents signés par Kassory Fofana et les différents virements bancaires démontrent que cette décision est bien fondée », a-t-il déclaré.

Toutefois, l’ancien Premier ministre n’a jamais comparu en raison de son état de santé. Reste à savoir s’il bénéficiera d’une évacuation sanitaire.

Sur cette question, Aly Touré a tenu à apporter des précisions : « Nous allons nous adresser aux médecins. Si son état ne nécessite plus de soins, nous le ferons réintégrer à la maison centrale. Il faut bien préciser les choses : Kassory Fofana n’a jamais bénéficié d’une décision d’évacuation sanitaire. La Chambre a seulement ordonné son placement dans un établissement hospitalier spécialisé, sans préciser qu’il devait être transféré à l’étranger. C’est ce qui a rendu l’exécution de cette décision compliquée, car en tant qu’exécutant, je devais trouver un centre spécialisé en Guinée. Si une clinique appropriée existe dans le pays, c’est là qu’il sera placé », a-t-il expliqué.