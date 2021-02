Malgré les fortes critiques contre lui, à propos du choix d’être dans le cabinet du chef de file de l’opposition, Bah Oury se montre consistant et défends mordicus sa décision. A l’occasion de l’assemblée générale de l’UDRG ce samedi 27 février 2021, il a toutefois, bénéficié du soutien de sa formation politique.

«A l’heure actuelle, le pays est dans de sérieuses difficultés notamment politique, économique et des difficultés liées aux pandémies. Que faut-il faire ? s’enfermer dans une bulle et dire que tous ceux qui sont au pouvoir, on ne les considère pas et on ne peut pas discuter avec eux? C’est pratiquement démissionner par rapport à nos obligations de citoyens et à la nécessité de préparer le présent et l’avenir», croit-il.

Si on fait ça, prévient-il, « c’est comme si on réduisait notre citoyenneté de guinéen. Ce qui nous intéresse, c’est l’intérêt de tous les guinéens quelque soit leurs positionnements politiques (…)».

Pour le secrétaire général de la jeunesse de l’UDRG, Bah Oury a intégré le cabinet de Mamadou Sylla à la demande du parti. Ceci, pour pouvoir apporter du renouveau dans cette nouvelle phase politique et non à la quête de l’argent.

«La présence de monsieur Bah Oury au sein du cabinet du chef de file de l’opposition est un atout pour les Guinéens. Puisqu’il aime le peuple. Alors c’est tout à fait normal qu’il s’y trouve. Donc cela n’a rien à voir avec ce que les gens disent. Bah Oury a refusé plusieurs fois des postes de ministre en Guinée.

Pourtant il peut bien avoir de l’argent en tant que ministre», martèle Ibrahim Keïta.

Par ailleurs, une rencontre est prévue entre les membres du cabinet du chef de file et le président de République est dans les prochains jours.